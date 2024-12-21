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Galatasaray, Okan Buruk'un eski öğrencisini alıyor! Başakşehir kadro dışı bırakmıştı

Galatasaray, Okan Buruk'un eski öğrencisini alıyor! Başakşehir kadro dışı bırakmıştı Başakşehir'de kadro dışı kalan Berkay Özcan, Galatasaray forması giymeye hazır. Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu kadro derinliği için önemli bir alternatif olarak görüyor.