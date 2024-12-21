Galatasaray, Okan Buruk'un eski öğrencisini alıyor! Başakşehir kadro dışı bırakmıştı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı transfer listesine aldı.
26 yaşındaki tecrübeli futbolcu, turuncu-lacivertli ekipte kadro dışı bırakıldıktan sonra sarı-kırmızılı takımla yeniden Süper Lig'de sahne almayı bekliyor.
Okan Buruk döneminde Başakşehir'e transfer edilen Berkay Özcan, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor.
JOKER OYUNCU OLACAK
Teknik direktör Okan Buruk'un, eski öğrencisini Galatasaray'da "joker oyuncu" olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.
Berkay, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilme özelliğiyle sarı-kırmızılı takımda rotasyonun önemli bir parçası olmayı hedefliyor.
26 yaşındaki futbolcu kariyerinde 349 maça çıkarken 38 gol 44 asistle oynadı.
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