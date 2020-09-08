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    Galatasaray Okay Yokuşlu ile anlaştı

    Galatasaray Okay Yokuşlu ile anlaştı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Etebo'nun ardından milli futbolcu Okay Yokuşlu ile de anlaşma sağladı. Celta Vigo ile görüşen sarı-kırmızılılar transferi kısa süre içerisinde bitirecek.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 09:18
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    Seri ve Lemina'nın takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna Oghenekaro Etebo'yu katan Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı.

    OKAY İLE ANLAŞILDI

    Ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar İspanyol kulübüyle temaslarını sürdürüyor.

    1.5 milyon euro kiralama bedeli isteyen Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray hem bu ücreti düşürmek hem de anlaşma maddesine satın alma opsiyonu koydurmak için çabalıyor.

    Galatasaray Okay Yokuşlu ile anlaştı #1

    TRANSFER KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK

    Transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor’dan Celta Vigo'ya 6 milyon euroluk bonservisle transfer olmuştu.

    Yokuşlu geçen sezon çıktığı 26 maçta 2 asistlik performans gösterdi.

    Galatasaray Okay Yokuşlu ile anlaştı #2

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