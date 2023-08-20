Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ı transfer ettiğini duyurdu Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldız isimlerle damgasını vuran Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.

Hücum bölgesini Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi futbolcularla dolduran sarı-kırmızılı takımda forma şansı azalan Olimpiu Morutan'la yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B takımlarından Pisa'da kiralık olarak geçiren Rumen futbolcu, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü'ne transfer oldu.

3+1 yıllık sözleşme imzalandı

24 yaşındaki isim, yeni takımıyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var. Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor.

Süper Lig ekibi, Galatasaray'dan transferi dünyaca ünlü ressam Bob Ross ile açıkladı.

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.