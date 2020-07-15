Dolar
6.8652
0.0174%
Euro
7.8572
0.3986%
Altın
1804.45
-0.2768%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
398.725
-0.1692%
Bitcoin
63442.02
-0.4643%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C
    Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile anlaştı

    Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile anlaştı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 14:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile anlaştı

    Bu sezon şampiyonluk yarışında havlu atan ve üçüncülükten de kopan Galatasaray, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

    Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir ismi daha kadrosuna dahil etti.

    OMAR ELABDELLAOUİ TRANSFERİ BİTTİ

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Aslan, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile anlaşmaya vardı.

    Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 1.5 milyon euro alacak. Vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti ise 2.1 milyon euro olacak.

    Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile anlaştı #1

    MARİANO AYRILIYOR

    Aslan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mariano'nun, Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülüyordu.

    Yapılan bu transferin ardından ayrılık kesinleşti. Brezilyalı yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Galatasaray'dan 4 aydır maaş alamadıklarını ve bu nedenle yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediklerini belirtmişti.

    Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile anlaştı #2

    Görüş Bildir