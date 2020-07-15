Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattığı öğrenildi.

Bu sezon şampiyonluk yarışında havlu atan ve üçüncülükten de kopan Galatasaray, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir ismi daha kadrosuna dahil etti.

OMAR ELABDELLAOUİ TRANSFERİ BİTTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Aslan, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 1.5 milyon euro alacak. Vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti ise 2.1 milyon euro olacak.

MARİANO AYRILIYOR

Aslan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mariano'nun, Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülüyordu.

Yapılan bu transferin ardından ayrılık kesinleşti. Brezilyalı yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Galatasaray'dan 4 aydır maaş alamadıklarını ve bu nedenle yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediklerini belirtmişti.