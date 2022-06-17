Galatasaray, Onur Bulut için Kayserispor'la görüşüyor

Galatasaray, Kayserili sağ bek Onur Bulut için ısrarını sürdürüyor. Yabancılardan kurulu sağ beke yerli takviyesi kararı alan sarı-kırmızılılar, Kayseri ile temasa geçti.

Galatasaray'da teknik direktörü belirlemek için mesai harcanırken, yerli oyuncu transferi adına da temaslar başladı.

Mevcut yabancı kuralını göz önüne alarak yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim bu konuda ilk hamleyi sağ bekte yapmaya hazırlanıyor.

Onur Bulut için Kayserispor'la görüşüldü

Sağ bek rotasyonunun Omar ve Boey olmak üzere yabancı futbolculardan kurulu olması nedeniyle, bu mevkiye yerli oyuncu takviyesi kararı alan Cimbom, bu doğrultuda Kayserisporlu Onur Bulut'un transferi için harekete geçti.

28 yaşındaki sağ bek için de hem menajeri hem de Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşüldü.

2.5 milyon euro

Kayseri Kulübü, Onur için 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ederken Galatasaray bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

Bu transferin gerçekleşmesi sonrası sarı kırmızılılar Sacha Boey ile yollarını ayırmak için düğmeye basacak.