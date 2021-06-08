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    Galatasaray, orta sahaya Fernandinho'yu istiyor

    Sarı-kırmızılı ekip, Gedson Fernande'in yerine Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu Fernandinho ile görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 13:16
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    Galatasaray, orta sahaya Fernandinho'yu istiyor

    Şmapiyonluğu son haftada kaybeden Galatasaray yeni sezonda hata yapmak istemiyor.

    Yeni sezona sağlam bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

    Younes Belhanda ve Gedson Fernandes'in ayrılıkları sonrasında orta sahada doğan bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Galatasaray Fernandinho ile ilgileniyor.

    Sarı-kırmızlılılar, Manchester City'le sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladı.

    Galatasaray, orta sahaya Fernandinho yu istiyor #1

    GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

    Tecrübeli futbolcuya Katar'dan ve Çin'den de ilgi var. Fakat yıldız oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve bu nedenle Galatasaray’a sıcak bakıyor.

    Galatasaray, orta sahaya Fernandinho yu istiyor #2

    36 YAŞINDA 36 MAÇA ÇIKTI

    İlerleyen yaşına rağmen geçen sezon İngiliz devi City'de tam 36 maça çıkan ve hala formda olan Fernandinho için Sarı- Kırmızılı yetkililerin de oldukça istekli olduğu kaydedildi.

    Galatasaray, orta sahaya Fernandinho yu istiyor #3

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