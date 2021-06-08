Galatasaray, orta sahaya Fernandinho'yu istiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Gedson Fernande'in yerine Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu Fernandinho ile görüşmelere başladı.

Şmapiyonluğu son haftada kaybeden Galatasaray yeni sezonda hata yapmak istemiyor.

Yeni sezona sağlam bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

Younes Belhanda ve Gedson Fernandes'in ayrılıkları sonrasında orta sahada doğan bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Galatasaray Fernandinho ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızlılılar, Manchester City'le sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladı.

GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

Tecrübeli futbolcuya Katar'dan ve Çin'den de ilgi var. Fakat yıldız oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve bu nedenle Galatasaray’a sıcak bakıyor.

36 YAŞINDA 36 MAÇA ÇIKTI

İlerleyen yaşına rağmen geçen sezon İngiliz devi City'de tam 36 maça çıkan ve hala formda olan Fernandinho için Sarı- Kırmızılı yetkililerin de oldukça istekli olduğu kaydedildi.