Galatasaray Pasquale Sensibile ile anlaştı

Galatasaray yeni sportif direktörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı.

Ligde kötü günler geçiren Galatasaray, sportif direktörünü buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı.

Başkan Burak Elmas, Luis Campos’un da fikrini alarak Pasquale Sensibile’de karar kıldı.

İtalyan sportif direktör, 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

SENSIBLE KİMDİR?

50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

Sensibile'nin daha sonra ilk durağı Novara oldu. 2009'da Novara'nın sportif direktörlüğünü yapan Sensibile, 2011'de ise aynı görev için Sampdoria'ya imza attı. Burada geçirdiği bir yılın ardından 2013-14 sezonunda Mantova'nın sportif direktörlüğünü yapan İtalyan, 2014'te başkent ekibi Roma'da görev aldı.

İTALYA'DA GÖREV YAPTI

Pasquale Sensibile, 2014'te Roma'nın scout ekibinde yer alırken 2016'da Serie B ekibi Trapani'ye, ardından 2017'de Alessandria'ya sportif direktör olarak atandı.

2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.