Euro
15.47
-0.05%
Dolar
13.61
0.08%
Altın
826.10
0.93%
Borsa
2029
-0.59%
Bitcoin
592.234
-1.51%
BTXN Coin
37.44
0.72%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C
    Galatasaray Pasquale Sensibile ile anlaştı

    Galatasaray Pasquale Sensibile ile anlaştı

    Galatasaray yeni sportif direktörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ligde kötü günler geçiren Galatasaray, sportif direktörünü buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı.

    Başkan Burak Elmas, Luis Campos’un da fikrini alarak Pasquale Sensibile’de karar kıldı.

    İtalyan sportif direktör, 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

    SENSIBLE KİMDİR?

    50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

    Sensibile'nin daha sonra ilk durağı Novara oldu. 2009'da Novara'nın sportif direktörlüğünü yapan Sensibile, 2011'de ise aynı görev için Sampdoria'ya imza attı. Burada geçirdiği bir yılın ardından 2013-14 sezonunda Mantova'nın sportif direktörlüğünü yapan İtalyan, 2014'te başkent ekibi Roma'da görev aldı.

    Galatasaray Pasquale Sensibile ile anlaştı #1

    İTALYA'DA GÖREV YAPTI

    Pasquale Sensibile, 2014'te Roma'nın scout ekibinde yer alırken 2016'da Serie B ekibi Trapani'ye, ardından 2017'de Alessandria'ya sportif direktör olarak atandı.

    2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.

    Galatasaray Pasquale Sensibile ile anlaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6 yıl geçti
    Gündem

    PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6 yıl geçti

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Blinken: Rus birlikleri Ukrayna sınırına yaklaşmaya devam ediyor
    Dünya

    Blinken: Rus birlikleri Ukrayna sınırına yaklaşmaya devam ediyor

    Görüş Bildir