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    Galatasaray, Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi

    Galatasaray, Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi

    Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile anlaşmak için görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 00:03
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    Şampiyonlar Ligi'ne PSV hezimeti ile kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da yeni transferler art arda devam ediyor.

    HOLLANDALI PATRİCK VAN AANHOLT DUYURULDU

    Galatasaray'ın, Hollanda Milli Takım oyuncusu Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlandığı açıklandı.

    1.7 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

    30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusunun Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bonservisi elinde olan futbolcu için sarı kırmızılılar transfer bedeli ödemeyecek. Patrick van Aanholt, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Hollandalı futbolcunun Galatasaray'dan yıllık 1.7 milyon euro alacağı aktarıldı.

    Galatasaray, Patrick Van Aanholt u KAP a bildirdi #1

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