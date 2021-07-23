Galatasaray, Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile anlaşmak için görüşmelere başladı.

Şampiyonlar Ligi'ne PSV hezimeti ile kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da yeni transferler art arda devam ediyor.

HOLLANDALI PATRİCK VAN AANHOLT DUYURULDU

Galatasaray'ın, Hollanda Milli Takım oyuncusu Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlandığı açıklandı.

1.7 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusunun Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bonservisi elinde olan futbolcu için sarı kırmızılılar transfer bedeli ödemeyecek. Patrick van Aanholt, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Hollandalı futbolcunun Galatasaray'dan yıllık 1.7 milyon euro alacağı aktarıldı.