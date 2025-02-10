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Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray'da sıcak gelişmeler devam ediyor.

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 5. transferini gerçekleştirdi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu sona ulaştı.

KİRALANDI

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

BU AKŞAM GELİYOR

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu akşam (pazartesi) İstanbul'a gelecek.

Frankowski, Galatasaray'a transferi için saat 20.00-20.30 sularında İstanbul'a inecek.

Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.

Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.