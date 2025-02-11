Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin maliyetini açıkladı

Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Fransa temsilcisi Lens'te forma giyen Polonyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Lens ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

Anlaşma kapsamında Lens'e 1 milyon euro geçici transfer bedeli ödeneceği aktarıldı.

Frankowski'nin ise sezonun kalan kısmında 900 bin euro alacağı bildirildi.

7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılması halinde deneyimli futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Bu anlaşmaya göre Przemyslaw Frankowski'ye 2025-2026'dan itibaren her sezon için 1 milyon 700'er bin euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.