Galatasaray, Rosier için teklif yaptı

Galatasaray, Rosier için teklif yaptı

Yedlin'le yolları ayırarak yeni bir sağ bek arayışına giren Sarı-Kırmızılı takım Udinese'li Larsen'den sonuç alamayınca Rotayı Valentin Rosier'e çevirdi.

Galatasaray 'da sağ bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Ghezzal hamlesiyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılı takım bu kez geçen sezonu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren Valentin Rosier için devreye girdi.

Yedlin'le devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sağ bek Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.

GALATASARAY 4 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Fanatik'in haberine göre, Portekiz kulübünün Rosier için beklentisinin 5 milyon euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray bu transfer için 3,5-4 milyon euroyu gözden çıkardı.

24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.