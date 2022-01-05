Galatasaray, Ryan Babel'i göndermek istiyor

Galatasaray'ın sözleşmesini feshedip maaş yükünden kurtulmak istediği Ryan Babel için sarı-kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasındaki kriz ile sarsılan Galatasaray'da, bir yandan da yapılacak olan transferler ve takımdan ayrılacak olan isimlerle ilgili önemli bir çalışma yürütülüyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile yollarını ayırmak isteyen ve oyucunun 6 ay için bonuslarla birlikte yaklaşık 1.5 milyon euroyu bulan maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Hollandalı oyuncuya gelecek teklifleri beklemeye başlamıştı.

HENÜZ TALİP YOK

Ancak Ryan Babel için işler Galatasaray yönetiminin beklediği gibi gitmedi ve 33 yaşındaki futbolcu için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmadı.

Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Babel'in, şu an kazandığı ücretten daha düşük bir teklife sıcak bakmaması da Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini zorlaştırıyor.

MENAJERLER DE DEVREDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, henüz resmi bir teklif alamadığı Ryan Babel'i menajerler aracılığıyla başka bir kulübe önermesi bekleniyor.

ERKEN FESİH İHTİMALİ ZOR

Öte yandan yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş alan Hollandalı futbolcudan kurtulmanın bir başka yolu da erken fesih.

Ocak ayından sonra bonuslar hariç 1.25 milyon euro daha garanti para kazanacak olan Babel'in alacağının bir kısmından feragat etmesi durumunda sözleşmenin feshedilmesi de gündemde ancak bu ihtimal de oldukça zor.

Deneyimli futbolcu, sezonun ilk yarısında Galatasaray forması ile 24 maçta forma giydi. 1 gol atıp, 1 asist yaptı.