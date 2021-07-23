Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
279.370
1.48%
EXEN Coin
24.99
-0.04%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C
    Galatasaray Sacha Boey transferini bildirdi

    Galatasaray Sacha Boey transferini bildirdi

    Galatasaray'ın sağ bek arayışında Sacha Boey ile anlaşma sağlandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 23:32
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 23:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilerek turu zora sokan sarı kırmızı takım, yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

    SIRA SAĞ BEKTE

    Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, sağ bek transferi konusunda da yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

    SACHA BOEY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLDİ

    Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 26 resmi maçta şans buldu. Genç sağ bek takım arkadaşlarını bir kez golle buluşturdu.

    PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

    Fabrizio Romano'nun haberine göre ise  Galatasaray, Rennes'in sağ beki Sacha Boey ile anlaştı. 20 yaşındaki futbolcu Pazar günü İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Sözleşme süresi ise Haziran 2025'e kadar.

    Galatasaray Sacha Boey transferini bildirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir