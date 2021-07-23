Galatasaray Sacha Boey transferini bildirdi

Galatasaray'ın sağ bek arayışında Sacha Boey ile anlaşma sağlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilerek turu zora sokan sarı kırmızı takım, yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

SIRA SAĞ BEKTE

Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, sağ bek transferi konusunda da yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

SACHA BOEY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 26 resmi maçta şans buldu. Genç sağ bek takım arkadaşlarını bir kez golle buluşturdu.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Galatasaray, Rennes'in sağ beki Sacha Boey ile anlaştı. 20 yaşındaki futbolcu Pazar günü İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Sözleşme süresi ise Haziran 2025'e kadar.