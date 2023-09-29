Galatasaray, Sacha Boey'in bonservisini belirledi Sacha Boey, Galatasaray'daki performansıyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken ve 12 milyon euroluk teklif gelen Sacha Boey için sarı-kırmızılıların beklediği bonservis ücreti belli oldu.

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Galatasaray'da her geçen gün performansı yükselen Sacha Boey, yönetimin ve teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yönetim, Bournemouth'un 12 milyon euroluk teklifini kabul etmedi. Fransız sağ bek, gösterdiği performansla fiyatını 20 milyon euroya çıkardı.

Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ü satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye kiralık gönderen Galatasaray, Sacha Boey için de Premier Lig ekibi Bournemouth'tan 12 milyon euroluk teklif almıştı. Ancak bu rakam yeterli bulunmadığı için satışa izin verilmedi.

20 milyon eurodan fazla bonservis isteniyor

Fransız sağ bek, performansıyla yönetimi haklı çıkardı. Bu sezona da formda başlayan ve haftalardır takımın en iyisi olan Sacha Boey'a 20 milyon uero üzerinde değer biçiliyor.

Fransa A Milli Takımı yetkilileri tarafından Şampiyonlar Ligi performansı takip edilen 23 yaşındaki oyuncu, Kopenhag'a attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Genç sağ bek, haftaya Old Trafford'da Manchester United karşısında vitrine çıkacak.