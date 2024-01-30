Galatasaray, Sacha Boey'in selefini Premier Lig'de buldu: Taraftar sıcak bakmıyor Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Nottingham Forest'ın deneyimli oyuncusu Serge Aurier'nin şartlarını sordu.

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Ensonhaber.com Spor Servisi - Özel Haber

Süper Lig'in 23. haftasını lider Fenerbahçe ile aynı puanda tamamlayan sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'in yerini doldurmak için çalışmalarına hız kazandırdı.

Okan Buruk'un basın toplantısında söylediği, "Cuma gününe kadar sol bek ve sağ bek transferini halletmeliyiz." sözleri üzerine harekete geçen Galatasaray, Rennes forması giyen Lorenz Assignon'dan haber beklerken, Premier Lig'de oynayan Serge Aurier için de nabız yokladı.

Nottingham Forest'a oyuncunun şartlarını soran sarı-kırmızılılar beklemeye geçerken, Aurier transferinin konuşulması üzerine taraftarlar eleştirmeye başladı.

Boey'den sonra Aurier gibi düşüşe geçen bir futbolcuyu istemediklerini belirten taraftarlar, Rennes'den Lorenz Assignon'nun alınmasını bekliyor.

Mourinho: Ondan nefret ettim

Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı zamanlarda kadrosunda bulunan Aurier için şunları söylemişti:

Bazen ondan nefret ettim ve onu öldürmek istedim, ama sonra onu sevdim, çünkü onun karakterini doğuştan ve ben onunla çok özdeşleşiyorum. Ona karşı içimde hiçbir şey yok.

Kariyeri düşüşe geçti

Serge Aurier, kendisi gibi futbolcu kardeşi Christophe Aurier'nin öldürülmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamış ve kariyerinde biraz düşüşe geçmişti.

Şu anda ülkesi Fildişi Sahilleri ile Afrika Kupası'nda olan deneyimli sağ bek, bu sezon 13 maçta forma giyerken 2 asistle takımına katkı sağladı.

Sol bekte ve stoperde de oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'e gelmeye sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Aurier; PSG, Tottenham ve Villarreal gibi takımların formasını giymişti.