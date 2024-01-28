Galatasaray, Sacha Boey'in transferi için Rennes'e pay ödeyecek Galatasaray'ın Bayern Münih'e 30+5 milyon euroya sattığı Sacha Boey için Rennes'in de payı bulunuyordu. Rennes, Sacha Boey transferinden yüzde 15 pay alacak.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, Galatasaray'dan Fransız futbolcu Sacha Boey'i 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

23 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2028 tarihine kadar kadar Münih ile sözleşme imzaladı.

Genç isim böylece Türkiye'den transfer olan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Bu transferin resmen açıklanmasının ardından ise oyuncunun eski kulübü Rennes'in transferden alacağı pay merak konusu oldu.

Yüzde 15 pay Rennes'e gidecek

Rennes ile Galatasaray arasındaki anlaşmaya göre Fransız ekibinin, Sacha Boey'in bir sonraki satışından yüzde 15 payı bulunuyordu.

Dolayısıyla Galatasaray, Sacha Boey'in transferi üzerinden yüzde 15'lik bir dilimi Rennes'e ödeyecek.

Sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunun başında 1.15 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Boey için bonuslar da dahil edilirse transfer payı olarak 5.25 milyon ödeyecek.

Süper Lig şampiyonluğu yaşadı

Sacha Boey, Galatasaray ile geçirdiği 2.5 sezonda toplam 83 resmi karşılaşmada görev aldı.

Genç futbolcu rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Boey, sarı-kırmızılılarla 1 kez Süper Lig'de de şampiyonluk yaşadı.