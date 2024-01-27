Galatasaray Sacha Boey'in transferinden ne kadar kasasına koyacak Galatasaray, Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boey’in transferi konusunda anlaştı. Fransız oyuncunun transfer bedelinin 30 milyon euro olduğu öğrenilirken, eski kulübü Rennes ve menajeri de pay alacak.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih ile sözleşme imzalamak için sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrılarak Almanya'ya gitti.

Bayern'in gönderdiği özel jetle Münih'e varan Boey'in yanında, menajerleri Joshua Barnett, Thies Bliemeister, Bembi Vungbote de yer alıyor. Bayern ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fransız futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek.

İki rekor birden kıracak

23 yaşındaki oyuncu beklendiği gibi 28-30 milyon ve bonuslar karşılığında imza atarsa iki rekoru birden eline geçirecek. Galatasaray'ın 2021 yazında 1 milyon 150 bin euroya kadrosuna kattığı oyuncu, hem Cenk Tosun'un Everton'a transfer olurken 22.5 milyon euro bonservis rekoru kırdığı Süper Lig'in en pahalı satış transferleri listesinde birinci sıraya çıkacak hem de Almanya tarihine geçecek.

Eski kulübü ve menajeri pay alacak

Sarı-kırmızılılar Boey için bonuslar hariç 30 milyon euro alacak. Bu da transferden 28.9 milyon euro gibi bir kâr elde edilmesini sağlayacak.

Oyuncunun önceki kulübü Rennes ile yapılan anlaşmaya göre; Fransız ekibine bu paranın %15'i olan 4.5 milyon euro verilecek.

Yıldız sağ bekin menajeri de %7 payından feragat ederek %5'e "Tamam" demişti. Bu da 1.5 milyon euro gibi bir rakama tekabül ediyor.

Sarı-kırmızılı takım 30 milyon euronun 6 milyon eurosunu pay olarak verdikten sonra bonuslar hariç 24 milyon euroyu kasasına koymuş olacak.

Bu para da Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımın Şampiyonlar Ligi'nden aldığı primden bile daha fazla... Sarı-kırmızılılar bu anlamda da büyük bir geliri kasasına koymuş oldu.

Luiz Gustavo'yu da geride bıraktı

Kariyerine Bayern Münih'te devam edecek olan Boey, Alman ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu olacak.

Daha önceki rekor bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luiz Gustavo'ya aitti. 1 Ocak 2011 tarihinde 17 milyon euroya alınan Brezilyalı orta saha, rekoru Galatasaray'dan gelen Sacha Boey'e bıraktı.