Galatasaray sağ bek için Kenny Lala'yı istiyor

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sağ bekte büyük bir eksiklik yaşayan Galatasaray, Strasbourg forması giyen Kenny Lala için nabız yokluyor.

Yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek amacıyla evinin bahçesinde havai fişek atmak isterken gözünden ve yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui'nin tedavisi devam ederken sahalara ne zaman döneceği hakkında ise somut bir bilgi bulunmuyor.

KENNY LALA İLE TEMAS

Le10Sport'un haberine göre; şampiyonluk yarışında Omar kalitesinde bir sağ beke ihtiyaç duyan Galatasaray, Strasbourg forması giyen Kenny Lala ile ilgileniyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu için devre arasında nabız yoklayan sarı-kırmızılılar Fransız takımının kolaylık sağlaması halinde transferi hemen bitirmek istiyor.

Bu sezon 19 maçta 3 gol 1 asist yapan Fransız futbolcu için Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da devrede olduğu biliniyor.

KONTENJAN İÇİN BAZI FUTBOLCULAR GİDECEK

Öte yandan Omar'ın lisansını donduracak olan Galatasaray, Muslera'nın da takıma dönmesinin ardından bazı yabancı futbolcularla yollarını ayırarak yeni transferlere yer açacak.