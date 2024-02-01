Galatasaray, sağ bek için Serge Aurier ile anlaştı

Sacha Boey'in 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olması üzerine transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yeni sağ bekini İngiltere'den getirmeye hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı.
Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım bu transfer için herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek.
Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.
Lorenz Assignon'dan vazgeçildi
Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişili futbolcu ile anlaşma sağladı.
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