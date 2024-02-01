Galatasaray, sağ bek için Serge Aurier ile anlaştı Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen sağ bek Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

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Sacha Boey'in 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olması üzerine transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yeni sağ bekini İngiltere'den getirmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım bu transfer için herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek.

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.

Lorenz Assignon'dan vazgeçildi

Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişili futbolcu ile anlaşma sağladı.