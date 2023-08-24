Galatasaray, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı
ensonhaber.com

Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı.

Hem yerli rotasyonunu genişletmek hem de niteliği yukarı çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.

Dortmund indirime gitti

Habertürk'ün haberine göre; Alman ekibi bonservis pazarlıklarına 10 milyon eurodan başlarken sarı-kırmızılılar bu rakamı aşağı çekmek için yoğun uğraşlar verdi.

Türkiye'ye gelmek isteyen ve Galatasaray'da oynama arzusu bulunan Salih Özcan'ın da devreye girmesiyle sarı-siyahlıların istediği rakamda indirime gittiği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların makul seviyelere indiği öğrenildi.

Kısa süre içerisinde transferin nihai sonuca ulaşması bekleniyor.

Ay-yıldızlı formayı giyiyor

Köln altyapısından yetiştikten sonra Temmuz 2022'de Borussia Dortmund'a olan 25 yaşındaki futbolcu, Mart 2022'de milli olmuştu.

Ay-yıldızlı formayla şimdiye kadar 11 maça çıkan Salih Özcan, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da 50'den fazla maça çıktı.