Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı.
Hem yerli rotasyonunu genişletmek hem de niteliği yukarı çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
Dortmund indirime gitti
Habertürk'ün haberine göre; Alman ekibi bonservis pazarlıklarına 10 milyon eurodan başlarken sarı-kırmızılılar bu rakamı aşağı çekmek için yoğun uğraşlar verdi.
Türkiye'ye gelmek isteyen ve Galatasaray'da oynama arzusu bulunan Salih Özcan'ın da devreye girmesiyle sarı-siyahlıların istediği rakamda indirime gittiği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların makul seviyelere indiği öğrenildi.
Kısa süre içerisinde transferin nihai sonuca ulaşması bekleniyor.
Ay-yıldızlı formayı giyiyor
Köln altyapısından yetiştikten sonra Temmuz 2022'de Borussia Dortmund'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Mart 2022'de milli olmuştu.
Ay-yıldızlı formayla şimdiye kadar 11 maça çıkan Salih Özcan, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da 50'den fazla maça çıktı.