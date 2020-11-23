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    Galatasaray, Saracchi'nin bonservisini almak istiyor

    Galatasaray, Saracchi'nin bonservisini almak istiyor

    Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine, Saracchi'nin bonservisini almak için Alman ekibi Leipzig ile pazarlıklara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 13:00
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 13:15
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    Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi, gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

    67 yaşındaki teknik adam, sezon sonunda kontratı sona erecek olan 23 yaşındaki sol bekin bonservisinin alınmasını istedi.

    Terim'den gelen talep üzerine harekete geçen yönetimin, Uruguaylı sol bekin transferi için Leipzig’in kapısını çaldığı öğrenildi.

    Galatasaray, Saracchi nin bonservisini almak istiyor #1

    5 MİLYON EURO İSTEDİLER

    Almanların, sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Saracchi için 5 milyon euro istediği belirtildi.

    Leipzig’de 2 sezon önce 12 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi‘nin satışına olumlu baktığını ortaya koymuş oldu.

    BÜTÇE BELİRLEYECEK

    G.Saray’ın bonservisini almak istediği Saracchi için Ocak 2021’de adım atıp atmayacağını ise ‘bütçesi’ belirleyecek. FFP kriterleri kapsamında bonservis kısıtı bulunan Galatasaray transfer geliri elde ederse Saracchi için Leipzig ile masaya oturacak.

    Ancak Aslan’da Marcao, Luyinmada gibi birçok kulübün izlediği isimlere cazip bir teklif gelip gelmemesi, satışları belirleyecek.

    Sarı-kırmızılılar Ocak ayında 10 milyon euro ve üzerinde bir bedelle oyuncu satışı yapabilirse Saracchi nin sezon sonu beklenmeden bonservisi alınacak.

    Galatasaray, Saracchi nin bonservisini almak istiyor #2

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