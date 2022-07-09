Galatasaray, Sergio Oliveira ile görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-kırmızılıların yeni transferi İstanbul'a indi

İstanbul'a gelen ve havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Sergio Oliveira, temsilcisi ile birlikte kalacağı otele geçti.

Öte yandan Galatasaray'ın Sergio Oliveira için 3 milyon Euro bonservis ödemesi ve ayrıca oyuncuyla 2.7 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İmzadan sonra kampa katılacak

Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Ardından Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.