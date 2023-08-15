Galatasaray, Sergio Ramos'a 5.5 milyon euro önerdi Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray, İspanyol yıldız Sergio Ramos'a yıllık 5.5 milyon euro maaş önerdi.

Galatasaray'ın transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği Sergio Ramos ile görüşmeler son aşamaya geldi.

Artık kararını vermesi beklenen İspanyol futbolcuya sarı-kırmızılıların yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Yıllık 5.5 milyon euro maaş

Galatasaray, deneyimli savunmacı için yıllık 5.5 milyon euro maaşı gözden çıkarırken, 2 yıllık da kontrat önerdi.

Ramos cephesinin, diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra cevabını vermesi bekleniyor.

45 maça çıktı

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan 37 yaşındaki isim, geçen sezon PSG formasıyla 45 maça çıktı 4 gol ve 1 asistle de takımına katkı sağladı.