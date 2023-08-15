Galatasaray, Sergio Ramos'a 5.5 milyon euro önerdi

Galatasaray'ın transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği Sergio Ramos ile görüşmeler son aşamaya geldi.
Artık kararını vermesi beklenen İspanyol futbolcuya sarı-kırmızılıların yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Yıllık 5.5 milyon euro maaş
Galatasaray, deneyimli savunmacı için yıllık 5.5 milyon euro maaşı gözden çıkarırken, 2 yıllık da kontrat önerdi.
Ramos cephesinin, diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra cevabını vermesi bekleniyor.
45 maça çıktı
Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan 37 yaşındaki isim, geçen sezon PSG formasıyla 45 maça çıktı 4 gol ve 1 asistle de takımına katkı sağladı.