Galatasaray, Sergio Ramos'a rest çekti: Hemen kararını ver Stoper transferini tamamlamak isteyen Galatasaray, Sergio Ramos'un menajerinin istekleri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sarı-kırmızılılar İspanyol futbolcuya "Hemen bize dönüş yapın ona göre transfer yapalım" dedi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak Sergio Ramos’un transferinde en önemli şartlardan birini yerine getirirken menajerliğini yapan ağabeyi Rene’nin ekstra talepleri yönetimin sabrını taşırdı.

İspanyol yıldıza yılda 8 milyon euro teklif eden sarı kırmızılılar, transfere nokta koymaya hazırlanırken Rene Ramos’un son dakikada ekstra komisyon ve para talebinde bulunması nedeniyle imzalar atılamadı.

"2 Eylül'e kadar kararını ver"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, “2 Eylül’e kadar kararınızı verin. Yaptığımız teklif dışında ücrette artışa gitmeyeceğiz. Eğer kabul ederseniz 2 Eylül’e kadar imzaları atarız. Aksi halde başka bir oyuncu transferi yapacağız.” diyerek rest çekti.

Bu tarihe vurgu yapılmasının nedeni ise Türkiye’de transfer 15 Eylül’de bitse de kulübün 5 Eylül’e kadar kadar Devler Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirmek zorunda olması.

İspanya’da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid’de efsaneler arasına girmişti. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain’de görev yapıp sonrasında boşa çıkmıştı.