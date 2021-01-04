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    Galatasaray, Seri için Fulham'la görüşmelere başladı

    Galatasaray, Seri için Fulham'la görüşmelere başladı

    Etebo'nun yerine Seri'yi transfer etmek isteyen Galatasaray'a, İngiliz ekibinden olumlu yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 17:11
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    Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine orta saha bölgesine takviye yapmak için çalışmalara başladı.

    Etebo'nun performansından memnun kalmayan ve eski oyuncusu Seri'nin alınmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim'e, Fulham'dan iyi haber geldi.

    İNGİLİZLER SICAK BAKIYOR

    Sky Sport ve Foot Mercato'nun haberine göre; İngilizler, Premier Lig kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakıyor.

    Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Etebo'nun takımdan ayrılacağı ve yerine Fildişi Sahilli futbolcunun geleceği belirtildi.

    Galatasaray, Seri için Fulham la görüşmelere başladı #1

    SERI'NİN PERFORMANSI

    İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi olan Seri, kulübü tarafından kadro dışı bırakılmış ve lig maçlarına çıkamamıştı.

    Sadece lig kupası maçlarında 1'i ilk 11'de olmak üzere 2 kez Fulham formasını giyen tecrübeli oyuncu, süre aldığı 119 dakikada gol veya asist üretemedi.

    Galatasaray, Seri için Fulham la görüşmelere başladı #2

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