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    Galatasaray, Simone Zaza'nın peşinde

    Galatasaray, Simone Zaza'nın peşinde

    Falcao ve Diagne'den istediği verimi alamayan Galatasaray, Torino'nun İtalyan forveti Simone Zaza'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 15:56
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    Gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

    Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin de istenilen performansı sergileyememesi üzerine transfer atağına kalkan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Torinolu Zaza'yla görüşmelere başladı.

    KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

    Sky Sport Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Cimbom, 29 yaşındaki İtalyan golcü için kulübüne sezon sonuna dek bir kiralama teklifinde bulundu.

    İtalyanların bu teklife sıcak baktığı ancak golcü futbolcuyu Galatasaray dışında Bologna ve Benevento kulüplerinin de istediği belirtildi.

    Galatasaray, Simone Zaza nın peşinde #1

    JUVENTUS'TA DA OYNADI

    Kariyeri boyunca Juventus, Valencia ve West Ham gibi kulüplerin formasını giyen Zaza, 2019 yazında 12 milyon euro karşılığı Torino'ya transfer olmuştu.

    18 kez de İtalya Milli Takımı'nda oynayan Zaza, bu sezon 8 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.

    Galatasaray, Simone Zaza nın peşinde #2

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