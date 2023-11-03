Galatasaray sol beke Marc Cucurella'yı istiyor Galatasaray'da Angelino'nun beklentileri karşılayamaması üzerine yeniden sol bek arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar aradığı transferi Chelsea'de buldu.

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Galatasaray'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekibi ocak ayında hareketlilik bekliyor. Sezon başında kadroya katılan Angelino beklentilerin altında kaldı.

Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bekin ikinci yarıdaki maaşı olan 1.15 milyon euroyu da ödeyerek karşılıklı fesih istiyor. Angelino forma bulamadığı için ayrılmaya hazır. Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak. Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Marc Cucurella...

Cucurella kısa boyuna rağmen stoperde de oynayabiliyor. İspanyol sol bek vatandaşı Angelino'ya göre çok daha defansif bir isim.

7 maçta skora katkı yapamadı

Teknik direktör Okan Buruk'un da tercihleri arasında başı çekiyor. 25 yaşındaki oyuncu Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giydi. Cucurella'nın piyasa değeri ise 28 milyon euro.

İspanyol sol bek bu sezon 7 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde skor katkısı yapamadı.