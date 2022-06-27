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    Galatasaray, Solbakken için görüşmelere başladı

    Kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.
    • 27.06.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:40
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    Galatasaray, Solbakken için görüşmelere başladı

    Ryan Babel ve Sofiane Feghouli’nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi, Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

    23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sarı-kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı.

    Galatasaray, Solbakken için görüşmelere başladı #1

    Bodo Glimt 2 milyon euro istiyor

    Kulübü ile olan sözleşmesi Ocak 2023’te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon euro bonservis bedeli talep edildi.

    Galatasaray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin euroluk bütçe belirledi.

    Galatasaray, Solbakken için görüşmelere başladı #2

    Okan Buruk çok istiyor

    Hürriyet'in haberine göre; her iki kanatta da forma giyebilen sarı-kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken’i, Okan Buruk’un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un, bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.

    Galatasaray, Solbakken için görüşmelere başladı #3


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