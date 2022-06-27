Galatasaray, Solbakken için görüşmelere başladı

Kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli’nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi, Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sarı-kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı.

Bodo Glimt 2 milyon euro istiyor

Kulübü ile olan sözleşmesi Ocak 2023’te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon euro bonservis bedeli talep edildi.

Galatasaray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin euroluk bütçe belirledi.

Okan Buruk çok istiyor

Hürriyet'in haberine göre; her iki kanatta da forma giyebilen sarı-kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken’i, Okan Buruk’un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un, bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.