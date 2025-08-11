Galatasaray sözleşmesi feshedilen Morata'dan 5 milyon euro kazandı

Galatasaray'da Alvaro Morata dönemi resmen sona erdi.
Sarı kırmızılılar, bonservisi Milan'da bulunan İspanyol futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Milan'ın sözleşme feshi için 5 milyon euro ödeyeceği bilgisi yer aldı.
Morata ayrıca 651 bin euroluk alacağından vazgeçti.
COMO'YA İMZA ATACAK
Tecrübeli yıldızın kısa süre içerisinde İtalyan ekibi Como'ya imza atması bekleniyor.
Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol atarken 3 asist yaptı.
32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ve Türkiye Kupası kazandı.
Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Morata; Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid formaları da giymişti.