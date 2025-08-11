Galatasaray sözleşmesi feshedilen Morata'dan 5 milyon euro kazandı Galatasaray, Alvaro Morata'nın Milan'dan kiralık olarak devam eden sözleşmesini feshettiğini resmi olarak duyurdu. Galatasaray, bu fesih karşılığında 5 milyon euro tazminat bedeli aldı.