Galatasaray, Steven Caulker'ı transfer ediyor

Galatasaray, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoper Steven Caulker'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Luyindama ve Marcao ile rekabet edebilecek bir stoper arayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin en az gol yiyen takımı olan Alanyaspor'un İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker'da karar kıldı.

Liverpool ve Tottenham gibi önemli kulüplerde oynayan ancak kumar ve alkol sorunu nedeniyle Premier Lig'de tutunamayan 28 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Alanyaspor'a transfer olmuştu.

BEDAVAYA GALATASARAY'A GELİYOR

Burada gösterdiği performansla Alanya ekibinin lider olmasında büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor.

Alanyaspor yönetiminin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Caulker'ın, sezon sonunda bedavaya sarı-kırmızılılara imza atacağı öğrenildi.

SADECE 5 GOL YEDİ

Bu sezon 11 maçta forma giyen ve rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiliz stoper, takımının şu ana kadar sadece 5 gol yemesinde de önemli rol oynadı.

"KUMAR VE ALKOL BAĞIMLISIYDIM"

Daha önce BBC'ye konuşan Caulker, alkol ve kumar alışkanlıkları yaşadığı günleri korkunç olarak nitelendirmişti.

Başarılı oyuncu, "Bağımlılığımın neden olduğu iç acıyı gerçekten tarif edemem. Korkunç bir durumdu. 12 adımlı program sayesinde iyileştim ve buraya geldikten sonra kendimi buldum. Geriye dönüp baktığımda en sinir bozucu şey potansiyelimi asla gerçekleştiremememdi. Sahadaydım ve kapasitemin yüzde 50-60'ında oynuyordum. Şimdi çok daha fazlasını verebileceğimi hissediyorum." demişti.

21 yaşında Tottenham'da forma giyen birinin üzerinde çok fazla ilgi olduğunu dile getiren Caulker, "Çok fazla bir ilgi ve olumsuz yorum yapan basın vardı, beni bir döngünün içine soktu. Aktif bağımlılık günlerine dönüp baktığımda eğitim seansına giriyor, dışarı çıkıp kumar oynuyor, içiyordum ve ertesi gün antrenmana dönüyordum. Pek çok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissettim. Artık başkalarına yardım etmek için çok zaman ayırıyorum. Sadece futbolda değil, dünyada yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum, özellikle de koronavirüsün olduğu bu zor zamanlarda. Sadece kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum. Türkiye'de bir şans daha yakalayacak kadar şanslıydım. Hikayemi bilmedikleri Türkiye'ye adım attım." ifadelerini kullanmıştı.