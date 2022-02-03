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    Galatasaray stopere Robson Reis'i istiyor

    Galatasaray stopere Robson Reis'i istiyor

    Luyindama'nın gitmesinin ardından bir stopere ihtiyacı olan Galatasaray, Santos forması giyen Robson Reis'i transfer listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 09:48
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    Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis transferlerini açıklayan, Erick Pulgar transferini de kısa sürede duyurması beklenen Galatasaray'ın, Brezilya'nın Santos ekibinde forma giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtildi.

    Luyindama'yı Suudi Arabistan'a gönderen, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Robson Reis haberleri geldi.

    Galatasaray stopere Robson Reis i istiyor #1

    1.5 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLDİ

    UOL Esporte'nin haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurdu. Robson Reis için 1.5 milyon dolar teklif eden Galatasaray, transferi UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor.

    Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı.

    Galatasaray stopere Robson Reis i istiyor #2


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