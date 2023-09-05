Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e yükseldi Galatasaray'da Tanguy Ndombele ile Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e yükseldi.

AA

Süper Lig'de son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ideal ilk 11'ini çok büyük oranda korudu. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirdi.

Yabancı oyuncu olarak Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu, Fildişi Sahilli forvet Wilfried Zaha, Brezilyalı kanat Tete, Türk asıllı Alman orta saha Kerem Demirbay ile Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Yabancı sayısı 198'e çıktı

Galatasaray bu transferlerle eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 196 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste tesliminin son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.

Bu iki futbolcunun alınmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e çıktı.

Fransa'dan 10, Kolombiya'dan 7 futbolcu

Galatasaray'ın Fransız futbolcu sayısı 10, Kolombiyalı oyuncu sayısı ise 7'ye yükseldi.

Sarı-kırmızılı takımda 1959'dan bu yana 9 Fransız futbolcu forma giydi. Ndombele'nin eklenmesiyle bu sayı 10'a çıktı.

Daha önce 6 Kolombiya vatandaşının formasını terlettiği Galatasaray'ın 7. oyuncusu Sanchez oldu.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.