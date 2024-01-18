Galatasaray, Tete'yi göndermenin yolunu arıyor Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Tete ile yolların ayrılması için çare aranıyor.

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Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız oyuncu Tete, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Kayserispor maçındaki performansı sonrası Galatasaray taraftarının protesto ettiği 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 2.8 milyon euro kazanıyor.

3.1 milyon euro imza parası alan Tete, sözleşmesinin sonuna kadar 17 milyon euroyu cebine koyacak. Tete, Galatasaray ile 4+1 yıllık kontrat yapmıştı.

Çare aranıyor

Sarı-kırmızılı yönetim, büyük hayal kırıklığı yaşatan Tete'yi elden çıkarmak için her yolu deniyor. Galatasaray'ın, Suudi Arabistan Ligi'nden talipleri olan Brezilyalı oyuncu için tüm kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Sambacı, bu sezon skora katkı yapamadı. 24 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı ve ligde oynadığı hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.