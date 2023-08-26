Galatasaray, Thomas Partey için çabalıyor Galatasaray, Thomas Partey için girişimlerini sürdürüyor. Arsenal, Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifini geri çevirirken sarı-kırmızılılar sponsor desteğiyle işi bitirmek istiyor.

ensonhaber.com

Yeni sezonun Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Thomas Partey. Sarı-Kırmızılılar, Ganalı ön libero için ısrarcı.

Thomas Partey için Galatasaray, Arsenal'e 10 milyon euro teklif etti. Haber detayında İngiliz ekibinin bu rakamı reddettiği aktarıldı.

Buna karşın Galatasaray'ın Thomas Partey için son ana kadar bekleyeceği ve sponsorlar aracılığıyla bu transferi noktalamak istediği vurgulandı.

Satın alma formülü

Galatasaray'ın Thomas Partey transferini kiralama değil satın alma formülüyle bitirmek istediği belirtildi.

Arsenal, Thomas Partey'i 2020-21 sezonu başında Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.