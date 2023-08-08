Galatasaray transfere doymuyor! Griezmann için ilk temas kuruldu Galatasaray'da Erden Timur'un Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Antoine Griezmann için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi aşkına kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın hedefinde Antoine Griezmann olduğu ortaya çıktı.

32 yaşındaki Fransız forvet, bir süredir Suudi Arabistan kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapıyordu. Özellikle Al Nassr ve Al Hilal, tecrübeli futbolcuya teklif üzerine teklif sundu.

Kulübü Atletico Madrid, yeni sezonda ilk 11 planları arasında yer almayan Griezmann’ı bonservisiyle göndermeye oldukça sıcak bakıyor.

Yıldız oyuncuyu Mertens’in yerine forvet arkasında kullanmak isteyen Sarı Kırmızılılar da işte tam bu noktada devreye girmiş durumda.

Erden Timur'un hayali

Her ne kadar Suudi kulüplerinin çok uzağında bir teklif paketi hazırlanmış olsa da Galatasaray tıpkı Icardi ve Zaha transferlerinde olduğu gibi ortaya konulacak projeyle Griezmann’ı etkilemeye çalışacak.

Golcü oyuncu kesin olarak İspanyol devinden ayrılmaya karar verirse, sarı-kırmızılılar resmi olarak görüşmelere başlayacak. Özellikle Erden Timur’un yakın çevresine “En büyük hayalim” diyerek Griezmann transferini işaret ettiği öğrenildi.

244 gol 111 asist

Kariyeri boyunca, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Barcelona kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki Antoine Griezmann, çıktığı 645 resmi maçta 244 gol 111 asist kaydetti.