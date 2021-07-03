Galatasaray, transferleri 7 Temmuz'a yetiştirmeye çalışıyor

Galatasaray, en az 2-3 transferini Devler Ligi maçı öncesinde takıma kazandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı kulübün 21-28 Temmuz'da oynanacak maçlar için kadroyu 7 Temmuz'a kadar bildirmesi gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray'da kritik iki maç için yoğun bir trafik var.

21 ve 28 Temmuz'da oynanacak iki karşılaşma için kadrosunu 7 Temmuz'a kadar UEFA'ya bildirmesi gereken sarı-kırmızılılar en az 2 ya da 3 transferini de bu tarihe kadar yetiştirme hedefinde.

Galatasaray sol bek takviyesi ile birlikte Gedson Fernandes, Kaan Ayhan, Mert Çetin başta olmak üzere transfer çalışmalarını sürdürürken PSV Eindhoven maçına kadar kadrosunu güçlendirmek istiyor.

15 TEMMUZ’DA 3 DEĞİŞİKLİK HAKKI VAR

Galatasaray Kulübü, 7 Temmuz'a kadar transferlerini yetiştiremezse önünde bir de ek süre bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, 7 Temmuz'da UEFA'ya bildireceği kadroda 15 Temmuz'a kadar 3 değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Kısaca transferlerin gerçekleşmesi halinde 15 Temmuz tarihine kadar 3 yeni ismi Galatasaray listeye ekleyebilecek.

KAP BİLDİRİMLERİ ART ARDA GELECEK

Galatasaray'da iç transferde atılan imzalar bu hafta içinde resmen açıklanacak ve KAP bildirimleri art arda gelecek. Fatih Terim ile birlikte Arda Turan ve Emre Akbaba'nın da sarı kırmızılılar ile yola devam ettiği resmen açıklanacak.

Galatasaray'ın hem oyuncu hem de Keçiörengücü ile anlaştığı Barış Alper Yılmaz'ın transferi de resmi olarak açıklanacak.

MAÇ İÇİN OLİMPİYAT STADI İSTENECEK

Galatasaray, İstanbul'da oynayacağı sezonun ilk resmi maçı için sürpriz bir hamleye imza attı. Türk Telekom Stadı'nın zemin bakım çalışmaları devam ettiği için PSV Eindhoven maçı için UEFA'ya Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı bildiren Galatasaray'ın bu başvurusu onaylanmıştı.

Ancak sarı kırmızılılar 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak maçta daha fazla taraftar ve tribün desteği almak adına TFF'ye maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması için başvuruda bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, TFF bu başvuruyu kabul ederse UEFA'ya stat değişikliği için talepte bulunulacak.