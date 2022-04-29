Galatasaray ve Beşiktaş, Jed Wallace için kolları sıvadı

Beşiktaş ile Galatasaray, İngiltere Championship Lig ekibinde forma giyen Jed Wallace için transfer yarışına girdi. Siyah-beyazlı takımın oyuncuyla temasta bir adım önde olduğu öğrenildi.

Süper Lig’de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş ve Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılı takımda, başkanlık seçiminin hemen ardından teknik direktör belirsizliği sona erecek, Siyah-beyazlı ekipte ise yeni sezon hazırlıklarına şimdiden Valerien Ismael'le start verdi.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen iki takımın da İngiltere Championship ekibi Milwall'da oynayan Jed Wallace ile ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın oyuncu tarafıyla anlaşma aşamasında olduğu kaydedilirken, Galatasaray'ın da deneyimli kanat oyuncusu için yeni bir hamle yapabileceği kaydedildi.

Öte yandan Süper Lig'de bu sezon beklenene performansın çok üstünde mücadele eden Konyaspor'un da başarılı oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

Yeni bir sayfa açmak istiyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu henüz ülkesi dışına çıkmadı. Ancak tecrübeli oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği biliniyor. Bu nedenle olası bir Türkiye macerasına sıcak bakabileceği konuşuluyor.

İngiliz basınına göre; Ezeli rakipler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jed Wallace'ı kadrosuna katmak için yarışıyor.

Takımda kalmasını istiyoruz

Millwall Teknik Direktörü Gary Rowett geçtiğimiz günlerde Gary Rowett, South London Press'e verdiği demeçte Wallace hakkında da konuşmuştu.

Rowett, açıklamasında,"Şahsen ben bir yönetici olarak onu takımda tutmayı çok isterim. Jed'in de bizim bu isteğimizden haberdar olduğunu düşünüyorum. Geleceğiyle ilgili kararı sezon sonunda vermek isteyeceğinin farkındayız. Yurtdışındaki farklı kulüplerden birçok spekülasyon olması normal. Bazılarının doğruluk payı olabilir, bazıları muhtemelen doğru değil. Bu spekülasyonlarla ilgilenmiyoruz. Jed kulübü seviyor ve kulüp ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ancak aynı zamanda ailesi olan profesyonel bir futbolcu ve sezon sonunda kendisi için doğru olan kararı vereceğinden oldukça eminim. Onu umutsuzca tutmak istiyoruz. Bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Jed Wallace, Millwall formasıyla bu sezon çıktığı 37 maçta 6 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.