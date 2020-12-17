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Galatasaray ve Beşiktaş Salih Uçan'ın peşinde

Galatasaray ve Beşiktaş Salih Uçan'ın peşinde

Galatasaray'ın ardından, Beşiktaş'ın da sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'ı listesine aldığı öğrenildi.