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- Galatasaray ve Beşiktaş Salih Uçan'ın peşinde
Galatasaray ve Beşiktaş Salih Uçan'ın peşinde
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 09:55
Genç yaşta Fenerbahçe'den ayrılıp Roma'ya giden ancak Serie A'da tutunamayan Salih Uçan, çeşitli takımlarda kiralık olarak oynadıktan sonra Süper Lig'e geri dönmüştü.
Alanyaspor'da kendini bulan ve yıllar sonra çıkışa geçen 26 yaşındaki futbolcu, yeniden büyük takımların transfer listesine girmeyi başardı.
TERİM ÇOK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği orta saha oyuncunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona eriyor.
Salih'in devre arasında renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılara Alanya ekibinden beklenmedik bir yanıt geldi. Süper Lig liderinin Salih için 1 milyon euro istediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Yetenekli futbolcuyu isteyen bir başka kulüp ise Beşiktaş.
Teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen talep üzerine harekete geçen yönetimin, kısa süre içerisinde Alanyaspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.
Salih, Bucaspor'da oynadığı dönemde siyah-beyazlılara transfer olmaya hazırlanırken, araya son anda Fenerbahçe'nin girmesiyle sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.