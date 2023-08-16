Galatasaray ve Beşiktaş, Sergio Ramos için karşı karşıya Halil Dervişoğlu ve Milot Rashica transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray, bu kez Sergio Ramos için rakip oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, stoper için birçok isimle temas kurarken, iki ezeli rakibin gündemine bu kez PSG'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 37 yaşındaki Sergio Ramos geldi.

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından Galatasaray'ın maç paylaşımını beğenen Sergio Ramos, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.

Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Sergio Ramos'u takip etmeye başlayınca, siyah-beyazlı taraftarlar da büyük heyecan yaşadı.

Sevilla'daki başarılı günlerinin ardından Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinde efsane isim haline gelen Sergio Ramos'un yeni sözleşmeye imza atmak için istediği şartlar belli oldu.

2.5 milyon euro imza parası ve 5 milyon euro maaş istiyor

Kariyerinin son büyük kontratını yapacak olan Sergio Ramos, 2.5 milyon euro imza parası, senelik 5 milyon euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme istiyor.

Kariyeri başarılarla dolu

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile kaldırmadığı kupa kalmayan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi.

Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, eflatun-beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.