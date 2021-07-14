Galatasaray ve Beşiktaş'ın Rosier yarışı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Valentin Rosier'in bonservis konusu çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılılar Sporting'le anlaşsa da Rosier'in gönlü siyah-beyazlılarda.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'in bonservis problemi devam ediyor.

Ezeli rakipleri birbirine düşüren İtalyan asıllı Fransız futbolcunun gönlü Beşiktaş'ta olsa da kulübünü ikna edemiyor.

GALATASARAY, SPORTING'LE ANLAŞTI

Sporting'le 4.5 milyon euroya el sıkışan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu da Rosier'le çözmek istiyor. Kulübüyle anlaşma sağlansa da Valentin Rosier ile henüz temas kurmayan Galatasaray'ın, en azından fiyat yükseltmek için devreden çıkmayacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ, ROSIER İLE EL SIKIŞTI

Beşiktaş, Sporting ile maddi şartlarda el sıkışmış, iş satın alma opsiyonundaki rakamı netleştirmeye kalmıştı. Ancak Galatasaray'ın devreye girmesi, imzaların atılmasına engel oldu.

Portekiz ekibine 4.5 milyon euro ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yapan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın toplam 4 milyon euroluk teklifinin üzerine çıktı.

FUTBOLCUNUN GÖNLÜ BEŞİKTAŞ'TA

Daha önce Galatasaray'ı iki kez reddeden Rosier, bir kez daha, "Beşiktaş'ta oynayacağım. İki katını da teklif etseler kararım belli." yanıtı verdi.

GÖNDERİYİ SİLDİ

Öte yandan Valentin Rosier'in sosyal medya hesabında transfer haberlerini alıntılayarak "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" yazdığı gönderiyi silmesi ise dikkat çekti.