Galatasaray ve Fenerbahçe Kaan Ayhan için yarışta

Galatasaray ve Fenerbahçe Kaan Ayhan için yarışta

Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transfer yarışında. 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan'ı transfer etmek isteyen iki ezeli takım tüm kaynaklarını seferber etti.

Galatasaray'ın Al Nasr'dan geri çağırdığı Maicon için Suudi Arabistan'la pazarlık görüşmeleri sürüyor.

Al Nasr'ın 2 milyon euruoluk önerisine ret cevabı veren sarı-kırmızılılar 3 milyon euro bonservis bedeli için diretiyor.

MAICON, KAAN AYHAN'A KAYNAK OLACAK

FFP kuralları gereği "sattığın kadar al" maddesini de düşünen Galatasaray yönetimi, Maicon'u 3 milyon euroya Suudi kulübüne gönderirse Kaan Ayhan için de kaynak yaratmış olacak. Bilindiği üzere takımı küme düşen milli futbolcu için 2.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli yatırılması gerekiyor.

Öte yandan 25 yaşındaki stopere de yıllık ücret olarak 1 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar her şeyin istendiği gibi gitmesi halinde FFP kurallarını da ihlal etmeden bu transferi gerçekleştirmiş olacak.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de Kaan Ayhan transferi için nabız yokluyor. Daha önce Vedat Muriç, Mert Hakan gibi futbolcuları sarı-kırmızılıların elinden alan sarı-lacivertliler Kaan Ayhan'a da 4 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro yıllık ücret önererek transferde öne geçti.

Milli futbolcunun kararını henüz vermediği öğrenilirken şu anda Fortuna Düsseldorf'ta yıllık 600 bin euro kazandığı bilgisine ulaşıldı.