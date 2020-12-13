Galatasaray ve Fenerbahçe Pastore'yi istiyor

Roma'nın gözden çıkardığı isimlerden biri olan Javier Pastore için İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu ile ilgilendiğini yazdı.

İtalya Serie A ekibi AS Roma'nın gözden çıkardığı ve ocakta takımdan ayrılmasını bildirdiği Arjantinli oyuncu Javier Pastore'nin Türk takımlarının da radarında olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Nicolo Schira'nın haberine göre; Javier Pastore, Ocak ayında Roma'dan ayrılacak. Birçok kulübün takibinde olan Pastore'nin Suudi Arabistan, Katar ve MLS'ten ciddi talipleri var. Galatasaray ve Fenerbahçe de oyuncunun menajeri Marcelo Simonian'dan bilgi istedi.





Yıllık 4.5 milyon euro kazanan futbolcunun garanti ücretinde ciddi indirim yapması halinde iki takımın da futbolcuyla temasa geçeceği öğrenildi.

Kalça ameliyatı sonrasında sahalara geri dönüş hazırlığı yapan 31 yaşındaki Pastore'nin kısa sürede sahalara dönmesinin beklendiği, gelen teklifler arasından en doğru kararın alınacağı paylaşıldı.





JAVIER PASTORE'NİN PERFORMANSI

Javier Pastore geçen sezon Roma'da 15 maça çıkmış ve 1 asist üretebilmişti. 2018'de PSG'den 25 milyon euroya alınan 31 yaşındaki oyuncu Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı.

2023'e kadar sözleşmesi bulunan Pastore daha önce Huracan, Palermo ve PSG formaları da giydi.