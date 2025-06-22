Galatasaray, Victor Osimhen'e süre verdi

Victor Osimhen belirsizliği sürüyor.

Geride kalan sezonu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Nijeryalı oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.

GALATASARAY, SÜRE VERDİ

TRT Spor'un haberine göre; transfer politikasını büyük ölçüde yıldız golcünün takımda kalıp kalmayacağına göre şekillendirecek sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuya kararını kısa zamanda bildirmesi gerektiğini iletti.

Yönetim, Osimhen’in en geç Temmuz başına kadar kulübe haber göndermesi gerektiği yönünde karar aldı.

GALATASARAY'IN PLANLAMASI

Yönetimin Osimhen ısrarı da sürüyor.

Yıldız oyuncuya 15 milyon euroluk yıllık garanti ücretin yanı sıra 7 milyon euroyu bulabilecek sponsor ve bonus teklifi güncelliğini koruyor.

Galatasaray, Napoli kulübünün istediği bonservisi de 3 ya da 4 taksitle ödemeyi planlıyor.

AL HILAL CEPHESİ

Al Hilal kulübü, oyuncuya yıllık garanti ücret konusunda bonuslarla 50 milyon euroya yaklaşan bir paket önerse de bu teklif Osimhen tarafından reddedildi.

Suudi kulübü, ayrıca Napoli’ye de 2 taksit şeklinde ödenecek bonuslarla toplam 75 milyon euroluk bir bonservis teklifini iletmişti.

Teknik direktör Inzaghi’nin ısrarla istediği Osimhen için Al Hilal’in önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

KARARI BEKLENİYOR

Tatilini sürdüren ve FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda oynamak istemediği öğrenilen Nijeryalı futbolcunun kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.

Özellikle İngiliz kulüplerinden teklif bekleyen Osimhen için Ada'dan henüz resmi bir girişimi olmadı.

NAPOLI, RAKİPLERİNE SATMAK İSTEMİYOR

Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi İtalya içini kapsamıyor.

Napoli kulübü, Juventus’un ilgilendiği yıldız oyuncuyu Serie A’daki rakiplerine satmak istemiyor.