Galatasaray, Wifried Zaha ve Tete'yi elden çıkaracak Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ve Tete'ye gelecek teklifleri değerlendirileceği öğrenildi.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonun bitmesine 2 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunan ve 24. şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan Galatasaray'da kadro yapılanması tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, takımdan ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sezon başında Fenerbahçe ile transfer yarışına girilen daha sonrasında ise kadroya katılan Wilfried Zaha ve Tete'yle yolların ayrılması planlanıyor.

Zaha'yla ilgilenen takımlar var

TRT Spor'un haberine göre; Sezon başında Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Tete için kiralama ihtimali de bulunuyor

Takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu da Tete... Bu sezon 43 resmi maçta 3 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi.

Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ın, Tete'ye ilgisi olduğu ifade edildi. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu başka bir takıma kiralama ihtimalini de düşünüyor.