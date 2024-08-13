Galatasaray, Wilfried Zaha’nın yerine Armand Lauriente’yi getiriyor Wilfried Zaha’yı Leicester City’ye göndermeye hazırlanan Galatasaray, Sassuolo’nun 25 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente için teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’da Wilfried Zaha’nın geleceği şekillenirken, sarı-kırmızılı ekibin yerine düşündüğü isim belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte, Fildişili futbolcu Leicester City ile anlaşma sağladı ve İngiltere’ye gitmek için hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan, İstanbul ekibinin Zaha’nın yerine düşündüğü isim Armand Lauriente olduğu öğrenildi.

TuttoMercatoWeb’de yer alan habere göre; Galatasaray kısa süre içinde Sassuolo’da forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente’yi kadrosuna katmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI

Ayrıca haberde, daha önce Fenerbahçe’nin de devreye girdiği oyuncu için 12+5 milyon euro teklif ettiği, ancak İtalyan kulübünün bu teklifi kabul etmediği bildirildi.

Habere göre, Serie A ekibi Lauriente için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Juventus, Roma ve Marsilya'da bulunuyor.

69 MAÇTA 13 GOL 12 ASİST

İtalyan ekibinde 69 maçta forma giyen Fransız oyuncu, 13 gol attı ve 12 gol pası verdi.