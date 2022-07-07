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    Galatasaray, William Carvalho ile anlaştı

    Galatasaray, William Carvalho ile anlaştı

    Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de istediği William Carvalho'nun menajeriyle görüşüp oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
    • 07.07.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 16:57
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    Galatasaray transferde hız kesmiyor. Okan Buruk'un yönetime ilettiği istekler doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.

    Sarı-kırmızılılar, ön libero transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere...

    Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan, ardından Galatasaray'ın da devreye girdiği William Carvalho, Sarı-Kırmızılı kulübe çok yakın.

    Oyuncuyla anlaşma sağlandı

    30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı.

    Galatasaray, William Carvalho ile anlaştı #1

    Real Betis'le masaya oturulacak

    Galatasaray, oyuncunun bonservis sorununu da çözmek üzere harekete geçiyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, bugün İspanya'ya giderek Real Betis yöneticileriyle masaya oturacağı öğrenildi.

    İspanyol kulübü, Carvalho için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etse de Cenk Ergün'ün bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışacağı bildirildi.

    Galatasaray, William Carvalho ile anlaştı #2

    Kampa alınmadı

    Sambacı'nın Betis'in yeni sezon kampına alınmayarak, kadro dışı bırakılması da Galatasaray'ın avantajı olacak.


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