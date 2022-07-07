Galatasaray, William Carvalho ile anlaştı

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de istediği William Carvalho'nun menajeriyle görüşüp oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Okan Buruk'un yönetime ilettiği istekler doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, ön libero transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere...

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan, ardından Galatasaray'ın da devreye girdiği William Carvalho, Sarı-Kırmızılı kulübe çok yakın.

Oyuncuyla anlaşma sağlandı

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı.

Real Betis'le masaya oturulacak

Galatasaray, oyuncunun bonservis sorununu da çözmek üzere harekete geçiyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, bugün İspanya'ya giderek Real Betis yöneticileriyle masaya oturacağı öğrenildi.

İspanyol kulübü, Carvalho için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etse de Cenk Ergün'ün bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışacağı bildirildi.

Kampa alınmadı

Sambacı'nın Betis'in yeni sezon kampına alınmayarak, kadro dışı bırakılması da Galatasaray'ın avantajı olacak.