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- Galatasaray, William Carvalho ile anlaştı
Galatasaray, William Carvalho ile anlaştı
- 07.07.2022 - 16:32
- Güncelleme : 07.07.2022 - 16:57
Galatasaray transferde hız kesmiyor. Okan Buruk'un yönetime ilettiği istekler doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, ön libero transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere...
Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan, ardından Galatasaray'ın da devreye girdiği William Carvalho, Sarı-Kırmızılı kulübe çok yakın.
Oyuncuyla anlaşma sağlandı
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı.
Real Betis'le masaya oturulacak
Galatasaray, oyuncunun bonservis sorununu da çözmek üzere harekete geçiyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, bugün İspanya'ya giderek Real Betis yöneticileriyle masaya oturacağı öğrenildi.
İspanyol kulübü, Carvalho için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etse de Cenk Ergün'ün bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışacağı bildirildi.
Kampa alınmadı
Sambacı'nın Betis'in yeni sezon kampına alınmayarak, kadro dışı bırakılması da Galatasaray'ın avantajı olacak.