Galatasaray yine bir yıldızın peşinde! Bayern Münih ile görüşmeler başladı Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesi için yeni bir adayı gündemine aldı. Bayern Münih'in 21 yaşındaki genç yıldızı Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle görüşmelere başladı.

Galatasaray, Bayern Münih'in 21 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Ryan Gravenberch'i gündemine aldı.

Alman devinin geçen yıl Ajax'tan 20 milyon euroya transfer ettiği, şu sıralarda piyasa değeri 30 milyon euro olarak değerlendirilen Hollandalı futbolcunun öncelikle bonservisiyle birlikte alınması planlanıyor.

Yatırım gözüyle bakılıyor

Galatasaray yönetimi, genç futbolcunun menajeriyle temasa geçmiş durumda. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

Aynı zamanda Bayern'le de masaya oturmaya hazırlanan Aslan, çok yüksek bir bonservis talebi olması durumunda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye koyacak.

Bayern Münih'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gravenberch, çoğunlukla 8 numara pozisyonunda oynasa da 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle zaman zaman 6 numarada da çok iyi performanslar ortaya koyabiliyor.

Genç oyuncuyla ilgili yapılan değerlendirmede, maliyeti yüksek olsa bile çok kısa zamanda değerini 2-3 katına çıkarabileceği ve hem sahadaki seviyeyi artıracağı hem de Galatasaray'a daha da büyük paralar kazandıracağı düşünülüyor.

11'e girmekte zorlanıyor

Ajax altyapısında yetişen Ryan Gravenberch, ilk kez 18 yaşında Hollanda Milli Takımı'nın formasını giydi.

11 kez milli olan ve 1 golü bulunan genç futbolcu, Bayern'de ise ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor.

Buna rağmen birçok kez oyuna sonradan dahil edilen Hollandalı orta saha, geçen sezon 33 resmi maça çıktı, 937 dakika süre aldı.