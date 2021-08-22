Galatasaray yönetimi, Feghouli'ye yeni sözleşme teklif etti

Bir yandan Süper Lig'e odaklanan Galatasaray'da mevcut kadro ile ilgili sürpriz bir karar verildi. Gönderilmesi düşünülen Sofiane Feghouli ile sürpriz bir görüşme yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers'la karşılaşan Galatasaray sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig’de de şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, yeni transferlerle kadroda değişikliklere gidiyor. Ancak bu sefer yönetim tarafından sürpriz bir karar verildi.

Galatasaray, birkaç hafta önce gözden çıkardığı ve kendisine takım bulmasını söylediği Feghouli ile yeni sözleşme yapmak için masaya oturdu. Ancak ücretinde yarı yarıya indirimi şart koştu.

2 YILLIK TEKLİF

St. Johnstone ve Giresun maçlarında takımın iyileri arasında yer alan tecrübeli futbolcu, fiyatını düşürürse 2 sene daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

“ÜCRETİNİ YARI YARIYA İNDİRMEN GEREKİYOR”

Galatasaray’dan 3 milyon 850 bin euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuya yapılan teklifte, “Seninle iki sene daha devam etmek istiyoruz. Ama ücretini yarı yarıya indirmen gerekiyor. Kabul edersen 2 yıl daha Galatasaray’da yer alabilirsin” denildiği öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte bulunmaktan ve İstanbul’da yaşamaktan çok mutlu olan Cezayirli futbolcunun bu teklife sıcak yaklaştığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; Seneye serbest kalacak olmasına karşın kariyerini Galatasaray’da sürdürme düşüncesinde olan yıldız futbolcunun 1.9 milyon euroya oynamayı kabul edeceği iddia edildi.

Böylece kısa bir süre öncesine kadar yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, iki yıl daha Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılı formayla 136 maçta forma giyen Feghouli 30 gol, 27 asistlik bir performans ortaya koydu.