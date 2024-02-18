Galatasaray yönetimi Fernando Muslera için harekete geçti Galatasaray'da 13 yıldır forma giyen ve Sparta Prag maçında yaptığı kurtarışla değerini bir kez daha kanıtlayan Muslera ile yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Talepler arasında yaşanan farklılıkların ardından yönetim, deneyimli kaleciyle bire bir görüşmek yapacak.

ensonhaber.com

Galatasaray’da sıra Fernando Muslera ile sözleşme uzatmaya geldi. 13 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldivenin kontratı sezon sonunda bitiyor. Taraflar bir süredir görüşme halindeydi ancak orta yol bulunamamıştı.

Tam da bu noktada düğmeye basıldı ve Cimbom'da Muslera alarmı verildi.

Sparta Prag maçının son dakikalarında suratıyla yaptığı kurtarışla belki de turun kapısını aralayan tecrübeli file bekçisi, Galatasaray için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Böylece Muslera ile yeni sözleşme görüşmeleri yeniden gündeme geldi. Haziran ayında 38 yaşına girecek olan Muslera’nın talepleri ile yönetimin önerdiği rakam arasında bariz bir fark söz konusu.

İlk görüşme menajer vasıtasıyla oldu

Sarı-kırmızılı kulübün Muslera’ya teklifi 1.5 milyon euro ve sözleşme süresinin 1+1 yıl olması planlanıyor. Güney Amerikalı kaleci ise 2.2 milyon eurodan 2+1 senelik kontrat istiyor.

Nando’nun mevcut yıllık kazancı net 2.5 milyon euro. Şu ana kadarki konrat görüşmelerinin menajer vasıtasıyla gerçekleştiği, ancak yönetimin ilk fırsatta Muslera ile bire bir masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.