Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye'yi istiyor

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Galatasaray'da gözler stopere çevrildi. Victor Nelsson'un Roma'ya gitmesi sonrası defans hattına takviye planlayan Galatasaray düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar daha önce ligimizde Yeni Malatya ve Başakşehir formaları giyen Youssouf Ndayishimiye'yi gözüne kestirdi.

Hem defansif orta saha hem de stoper olarak oynayan 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi. Galatasaray, Ndayishimiye'nin kulübü Nice ile görüşmelere başladı.

SÖZLEŞMESİ PERFORMANSI

Ndayishimiye'nin Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Youssouf Ndayishimiye bu sezon 19 resmi maça çıkarken 1 gol attı.